لتسهيل تجربة المستفيدين.. "العدل" تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات

وبيّنت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آليًّا وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية، وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم، وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورث إلى محافظ الورثة، وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل؛ فضلًا عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.