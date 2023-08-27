121 شاحنة لـ"إغاثي الملك" تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 121 شاحنة إغاثية مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي، خلال الفترة من 13/ 6/ 2023م وحتى 30/ 8/ 2023م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت 24.926 من السلال الغذائية، و82 طنًّا، و470 كيلوغرامًا من المساعدات الطبية، و869 طنًّا، و422 كيلوغرامًا من التمور، و46 طنًّا، و353 كيلوغرامًا من الموادّ الإيوائية تحتوي على 300 خيمة، و1.493 حقيبة إيوائية للأسر الأشدّ احتياجًا في اليمن، متوجهة إلى محافظات: المهرة، ومأرب، وحضرموت، وتعز، وشبوة، وعدن، والحديدة، وأبين، والجوف، والضالع، وحجة.