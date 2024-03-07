"الأحواض المحيطية" في "واجهة وسط جدة".. رحلة مذهلة في أعماق البحر الأحمر

وتبدأ رحلة الزائر للوجهة من جناح الاستقبال والتذاكر حيث يستدل الزائر بشاشات تثقيفية عن البحر الأحمر وعن الوجهة تحديداً، بعد مركز التذاكر يدخل الزائر إلى ممر يعكس الثقافة العمرانية التاريخية لمدينة جدة والتي ترتكز على استخدام المواد المستدامة المستخرجة من سواحل البحر الأحمر. ويعكس هذا الممر أول محطة رمزية بالرحلة التي تأخذ الزائر رمزيًا من اليابسة من سواحل المنطقة الغربية إلى شاطئ البحر حيث يشاهد الزائر أشجار "المانجروف" المشهورة بسواحل المملكة، والتي تنمو وتتغذى على ماء البحر المالح لتكوين البيئة الخصبة لتكاثر الكثير من الأسماك والحياة الفطرية المحلية.