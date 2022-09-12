"الضبط الأمني بالأفلاج" يطيح بعشريني بحوزته مخدرات ويضبط مخالفتين لنظام الإقامة

وتفضيلاً، استوقف رجال أمن الطرق بمركز الضب الأمني بالأفلاج مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من عمره، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عُثر بداخلها على حبوب مخدرة وزجاجة مسكر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليمه والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.