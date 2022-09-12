"الضبط الأمني بالأفلاج" يطيح بعشريني بحوزته مخدرات ويضبط مخالفتين لنظام الإقامة

نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج "نقطة التفتيش" اليوم الاثنين في ضبط مخالفتين من الجنسية الإفريقية وشاب بحوزته حبوب مخدرة ومسكر.
وتفضيلاً، استوقف رجال أمن الطرق بمركز الضب الأمني بالأفلاج مركبة يقودها شاب في العقد الثاني من عمره، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عُثر بداخلها على حبوب مخدرة وزجاجة مسكر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليمه والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
وفي سياق متصل تمّكن رجال الأمن في واقعتين منفصلتين من ضبط خادمتين من الجنسية الأفريقية أثناء عملهم الميدان اليوم بالطريق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.