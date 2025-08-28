مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنهي استعداداتها لتنظيم القمة العلمية لاستكشاف أفاق التصوير الإشعاعي المتقدم في صحة المرأة

وقال د. ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة، رئيس اللجنة العلمية أن هذا المؤتمر يعد حدثاً علمياً رائداً، والأول من نوعه من حيث الموضوعات المهمة التي سيناقشها، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمحليين والتي من أبرزها، أحدث التطورات في طب الأشعة التداخلي المتعلق بصحة الثدي، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة مثل الخزعة بتقنية التفريغ VAB التي أسهمت في تعزيز التشخيص المبكر والدقيق، وتقليل الحاجة إلى إعادة الخزعات، إضافة إلى الاستئصال الكامل للأورام بتقنية التفريغ VAE كبدائل آمنة وفعّالة وأقل تعقيداً من الجراحة التقليدية.