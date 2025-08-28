مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنهي استعداداتها لتنظيم القمة العلمية لاستكشاف أفاق التصوير الإشعاعي المتقدم في صحة المرأة

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق مؤتمر القمة العلمية لاستكشاف آفاق التصوير الإشعاعي المتقدم في صحة المرأة SUMMIT ON NAVIGATING ADVANCED RADIOLOGY –WOMEN’S HEALTH، والذي سينعقد خلال يومي 5 و6 من سبتمبر المقبل، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة.
وقال د. ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة، رئيس اللجنة العلمية أن هذا المؤتمر يعد حدثاً علمياً رائداً، والأول من نوعه من حيث الموضوعات المهمة التي سيناقشها، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمحليين والتي من أبرزها، أحدث التطورات في طب الأشعة التداخلي المتعلق بصحة الثدي، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة مثل الخزعة بتقنية التفريغ VAB التي أسهمت في تعزيز التشخيص المبكر والدقيق، وتقليل الحاجة إلى إعادة الخزعات، إضافة إلى الاستئصال الكامل للأورام بتقنية التفريغ VAE كبدائل آمنة وفعّالة وأقل تعقيداً من الجراحة التقليدية.
وأوضح د. الدوسري أن الهدف من انعقاد هذا الحدث العلمي هو رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الأطباء والجراحين وأخصائيي الأشعة، وذلك من خلال برنامج علمي متكامل يتضمن محاضرات متخصصة، وحلقات نقاشية، وورش تدريبية عملية عالية المستوى، تتيح للمشاركين اكتساب خبرة مباشرة على أحدث الأجهزة والتقنيات، بما ينعكس إيجاباً على تحسين النتائج السريرية.
وأضاف أن انعقاد هذه القمة العلمية يأتي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي محلياً وعالمياً، حيث تؤكد الإحصاءات أنه لا يزال السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء. ومن المتوقع أن تسهم القمة في تعزيز التشخيص المبكر وتحسين النتائج السريرية بما يتماشى مع تطلعات المملكة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية نحو تطوير منظومة خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وفق أرقى المعايير العالمية.
من جانبه قال د. أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، أن المجموعة طوال مسيرتها تولي التدريب والتأهيل اهتماماً كبيراً حيث نظمت أكثر من "1000" مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل باجمالي يتجاوز "9000" ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، والأكاديمية الأميركية للتعليم الطبي المستمر، واستفاد من تلك الأنشطة عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين، كما تم إطلاق "43" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتنظيم المؤتمرات العلمية في إطار الاهتمام بالتعليم الطبي، لتطوير مستوى الممارسين الصحيين.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتورسليمان الحبيب دأبت على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات.