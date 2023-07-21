الجابون تؤكد دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أكد وزير الخارجية بجمهورية الجابون، هيرمان إيمونجولت، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، للمستشار قطان، وقال إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وعبّر وزير خارجية الجابون عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.
وأعرب عن قناعته بأهمية هذه القمم لجميع الدول الأفريقية وللعالم العربي، مشيراً إلى أن هذه القمم ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات.
وعبّر المستشار بالديوان الملكي عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للدعم المقدم، مؤكداً أن هذا الدعم هو ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين.