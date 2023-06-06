"الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ.. وحرارة الصيف هذا العام حول معدلاتها

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم هو آخر الكنة وغدا 18 ذي القعدة 1444هـ الموافق 7 يونيو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها "الثريا".
وأضاف الحصيني، أيام مربعانية القيظ 39 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، في منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكياً 3 ذي الحجة 1444هـ يوافق 21 يونيو.
وأكد أنه من المتوقع أن يستمر الصيف حتى 1445/2/21هـ، 6 سبتمبر موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في بلادنا، ومن المتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام "حول معدلاتها الطبيعية تتخللها موجات حر شديدة إلا أن يصرفها الله.
وأضاف الحصيني، من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية تقل الأمطار، لكن هناك مؤشرات تشير إلى أمطار حول أعلى من المعدل السنوي، ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية، وعند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الزكام ضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها.
وتابع، يوافق بداية صيف هذا العام حالة ممطرة وهي #الحالة_الممطرة_السابعة_عشرة منذ بداية موسم الأمطار لهذا الأيام ومتوقع استمرارها أياماً، كما يتوقع تشكل #حالة_مدارية في #بحر_العرب الاسبوع المقبل.