"الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ.. وحرارة الصيف هذا العام حول معدلاتها

وأضاف الحصيني، من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية تقل الأمطار، لكن هناك مؤشرات تشير إلى أمطار حول أعلى من المعدل السنوي، ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية، وعند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الزكام ضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها.