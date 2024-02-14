"ابن مشعل" يُكرم 19 طالبًا بـ"تعليم مكة" لتحقيقهم جوائزَ محلية وعالمية

وقال في حديثه لأولياء أمور الطلبة: "صادق التهنئة والشكر لكم على متابعتكم وتحفيزكم، والتي كان لها أثرها في نيل أبنائكم الجوائز، وتحقيقهم مراكز متقدمة في المحافل المحلية والعالمية".