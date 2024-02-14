"ابن مشعل" يُكرم 19 طالبًا بـ"تعليم مكة" لتحقيقهم جوائزَ محلية وعالمية

كرّم نائبُ أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مقرّ الإمارة بجدة؛ 19 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة؛ لتحقيقهم جوائز محلية وعالمية.
جاء التكريم بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة عبدالله بن سعد الغنام، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي.
وهنّأ نائبُ أمير مكة المكرمة الطلابَ والطالبات الفائزين؛ على تفوقهم غير المستغرب وتميزهم المعهود، متطلّعًا لإسهامهم في بناء مستقبل واعد للوطن يحقّق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.
وقال في حديثه لأولياء أمور الطلبة: "صادق التهنئة والشكر لكم على متابعتكم وتحفيزكم، والتي كان لها أثرها في نيل أبنائكم الجوائز، وتحقيقهم مراكز متقدمة في المحافل المحلية والعالمية".
وأعرب "سعود بن مشعل" عن شكره لهم؛ لما حقّقوه، قائلًا: نطمح للمزيد من المنجزات، فأنتم ثروة الوطن وبكم نبني المستقبل".
وتمثّلت الجوائز التي حصل عليها الطلاب والطالبات في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع 2024، والترشح لتمثيل المملكة في "آيسف 2024" بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حصولهم على المراكز الأولى على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في مسابقة فرسان التعليم.
وأتت الجوائز التي حقّقها الطلاب والطالبات على النحو التالي: الجائزة الكبرى على مستوى وزارة التعليم "إلياس ماهر خان - المركز الأول"، الجائزة الكبرى الأولمبياد الوطني للإبداع 2024 "يارا محمد البكري - المركز الثالث"، "تمارا عثمان راضي - المركز الخامس"، "لانا حمزة المزروعي - المركز الخامس وجائزة خاصة".
"هدوى إبراهيم الرحيلي - المركز الخامس"، "ليان أحمد القرافي - المركز السادس وجائزة خاصة"، "خالد هشام الحصين - المركز السادس وجائزة خاصة"، "أحمد فائق كمال - جائزتان خاصتان"، "غلا عبدالرحمن الغامدي - جائزتان خاصتان"، "غد طارق الشيخ - جائزة خاصة"، "فيصل خالد النجراني - جائزة خاصة"، "محمد صالح القحطاني - جائزة خاصة"، "محمد عماد الجهني - جائزة خاصة"، "منال ممدوح العسكري - جائزة خاصة"، "هبة عبدالله سمان- جائزة خاصة".
وفي مسابقة "فرسان التعليم"، حقق المركزَ الأول كلٌّ من: "رائد بسام المرامحي، بسام عبد المعتني المزروعي، فجر عبدالرحمن الكعيد، شموخ مناحي القحطاني".