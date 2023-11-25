هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تطلق مبادرة "تمكينثون"

أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، هاكاثون التمكين والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان "تمكينـثون".
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتشجيع الابتكار والتقنية الموجهة نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتحقيق وخلق مجتمع حيوي يدعم الجميع.
ويُعَد الاستثمار في قطاع الخدمات المساعدة من أهم خطوات تحقيق هذا الهدف؛ إذ بلغ حجم السوق العالمي له اليوم 22.98 مليار دولار، وينمو بمعدل سنوي قدره 4.95% إلى عام 2030 ليصل حجم السوق إلى 31.8 مليار دولار؛ وفقًا لدراسات Coherent Market Insights.
ويتنافس المشاركون في "تمكينـثون" على تقديم حلول تعزز الوصول وتسهم في التحسين؛ حيث يمتد إلى أربع مراحل تتضمن الورش التعريفية التفاعلية والتي تهدف إلى الإلهام والابتكار وتوعية المساهمين عن أهداف وأغراض المشروع؛ لرفع جودة التقديم وتعزيز التفاعل مع أصحاب المصلحة.
إضافة إلى المعسكر الرقمي الذي يستمر على مدى يومين، لاستكشاف وتطوير الأفكار لنماذج عمل تجارية مستدامة، وتحديد العملاء والشركاء المستهدفين.
ويتم دعم المشتركين بورش العمل والاستشارات والأدوات المطلوبة، وفي المرحلة ما قبل الأخيرة يصل المشاركون إلى الهاكاثون، وفيه عملية الصياغة النهائية للمشروعات من خلال تطوير المنتج أو الخدمة وتطوير الخطة التنفيذية والتشغيلية وإعداد العرض النهائي؛ حيث يتم دعم المشتركين بالورش والاستشارات المتخصصة.
وتنظم عروض الفِرَق المشاركة، في ختام هذا الحدث، بمساهمة لجنة تحكيم من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال، للإعلان عن المشروعات الفائزة وتكريم المساهمين والقائمين على هذا البرنامج.
ويأتي هذا الهاكاثون استمرارًا لالتزام الهيئة بتشجيع الابتكار وتوجيه الطاقات نحو خلق حلول ابتكارية تلبي احتياجات حياة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو مستقبل أكثر شمولية في مجتمع شامل وموائم.