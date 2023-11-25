هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تطلق مبادرة "تمكينثون"

ويُعَد الاستثمار في قطاع الخدمات المساعدة من أهم خطوات تحقيق هذا الهدف؛ إذ بلغ حجم السوق العالمي له اليوم 22.98 مليار دولار، وينمو بمعدل سنوي قدره 4.95% إلى عام 2030 ليصل حجم السوق إلى 31.8 مليار دولار؛ وفقًا لدراسات Coherent Market Insights.