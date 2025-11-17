"إنمار" تكشف عن مشاريعها النوعية وتعلن شراكات استراتيجية خلال سيتي سكيب الرياض 2025

تكشف شركة "إنمار" للتطوير والاستثمار العقاري عن مجموعة من مشاريعها النوعية المتميزة خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025، أبرزها: : GVAL Villas، GVAL Residences، GVAL Condo، Catalog The Urban Collection، Catalog The Club Collection، SOUL، وAleel Resort، لتواصل بذلك ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري السعودي، مقدّمة مشاريع مبتكرة تجمع بين الفخامة والابتكار العمراني وتستجيب لتطلعات العملاء في جودة الحياة والتميز السكني.
وفي خطوة استراتيجية تؤكد ريادتها ومكانتها المرموقة في القطاع العقاري السعودي، أعلنت "إنمار" عن توقيع شراكات عالمية بارزة، تشمل التعاون مع شركة "Benoy" لتصميم مشروع "أليل" (Aleel) السياحي الفاخر، كما ستكشف خلال المعرض عن مشروع "Catalog Urban Collection"، الذي تطوره بالشراكة مع "فوستر آند بارتنرز" العالمية، إحدى أبرز مؤسسات التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم، لتقديم تجربة عمرانية مبتكرة ترتقي بمعايير التطوير في العاصمة، مستوحاة من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، في تعزيز الابتكار العمراني بروح عصرية تعكس الطموح الوطني نحو المستقبل.
من جانبه، أكد عبدالاله بن أحمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة "إنمار"، أن إطلاق 7 مشاريع نوعية خلال "سيتي سكيب العالمي بالرياض" يأتي في إطار توجه الشركة لطرح مشاريع تجمع بين الفخامة والفن، وتقدم تجربة عمرانية متكاملة تتواكب مع النمو المتسارع في السوق السعودي، وتنسجم مع رؤية المملكة 2030 في بناء مدن حديثة ومستدامة.
وأوضح الحقباني أن مشاركة "إنمار" تهدف إلى تعزيز مكانتها كمطور وطني بمعايير عالمية، يسهم في ترسيخ قيم الإبداع والتميز في القطاع العقاري السعودي، من خلال توقيع شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مثل "فوستر آند بارتنرز"، و"Benoy" ، ما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع مبتكرة وفاخرة ترتقي بتجربة العملاء.
وتشارك إنمار في المعرض كعارض رئيسي ضمن القاعة 3 بالجناح رقم C20، مسجّلة بذلك مشاركتها الأولى في أكبر حدث عقاري على مستوى المملكة والمنطقة.
وتُعد شركة "إنمار" للتطوير العقاري إحدى الشركات السعودية الرائدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، حيث تأسست عام 2011 ولعبت دورًا محوريًا في تشكيل مشهد التطوير العقاري الحديث في المملكة. وتنطلق "إنمار" من رؤية وطنية تستلهم الإرث السعودي الأصيل وتواكب طموحات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاريع تجمع بين الابتكار والاستدامة والهوية المحلية. وتتميّز الشركة بنهجها المتكامل الذي يوازن بين جودة الحياة والتميز المعماري، وتسعى عبره إلى بناء إرث يدوم للأجيال القادمة، واضعة الإنسان والمكان في صميم كل مشروع تطوّره.