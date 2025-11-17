"إنمار" تكشف عن مشاريعها النوعية وتعلن شراكات استراتيجية خلال سيتي سكيب الرياض 2025

وفي خطوة استراتيجية تؤكد ريادتها ومكانتها المرموقة في القطاع العقاري السعودي، أعلنت "إنمار" عن توقيع شراكات عالمية بارزة، تشمل التعاون مع شركة "Benoy" لتصميم مشروع "أليل" (Aleel) السياحي الفاخر، كما ستكشف خلال المعرض عن مشروع "Catalog Urban Collection"، الذي تطوره بالشراكة مع "فوستر آند بارتنرز" العالمية، إحدى أبرز مؤسسات التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم، لتقديم تجربة عمرانية مبتكرة ترتقي بمعايير التطوير في العاصمة، مستوحاة من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، في تعزيز الابتكار العمراني بروح عصرية تعكس الطموح الوطني نحو المستقبل.