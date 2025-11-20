"هيئة المهندسين" توقّع مذكرة تفاهم مع "منصة عاين" لرفع كفاءة الخدمات الهندسية

وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة منصة عاين المحدودة، المتخصصة في حلول المعاينة والفحص والمسح الميداني العقاري، بهدف تعزيز التعاون في تطوير قطاع الفحص العقاري وتمكين الكفاءات الوطنية. جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"، المقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي الجانبين لرفع كفاءة الخدمات الهندسية وتطوير منظومة الفحص والمعاينة العقارية، من خلال تبنّي مبادرة “102030” التي تستهدف خلق 10 آلاف فرصة عمل قبل عام 2030، في قطاع المعاينة والفحص والمسح الميداني العقاري الذي تقوده منصة "عاين" عبر حلول رقمية مبتكرة تُمكّن الكفاءات الوطنية وتُسهم في تطوير القطاع العقاري.
وتهدف المذكرة إلى مواءمة برامج التدريب والتأهيل المقدّمة من منصة "عاين" مع متطلبات الهيئة السعودية للمهندسين، بما يضمن رفع جودة مخرجات التدريب وتعزيز مهارات الممارسين في مجالات الفحص والتفتيش العقاري. كما تتضمن دراسة فرص التعاون لتمكين المهندسين السعوديين من ممارسة العمل الحر في مجالات الفحص والتدقيق الفني، وفق ضوابط ومعايير مهنية معتمدة تواكب احتياجات سوق العمل.
وأكد الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في حلول الفحص العقاري، وبناء منظومة أكثر كفاءة لاكتشاف المواهب الوطنية وتمكينها من دخول سوق العمل في مجالات الهندسة والتفتيش الفني.