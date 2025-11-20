"هيئة المهندسين" توقّع مذكرة تفاهم مع "منصة عاين" لرفع كفاءة الخدمات الهندسية

وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي الجانبين لرفع كفاءة الخدمات الهندسية وتطوير منظومة الفحص والمعاينة العقارية، من خلال تبنّي مبادرة “102030” التي تستهدف خلق 10 آلاف فرصة عمل قبل عام 2030، في قطاع المعاينة والفحص والمسح الميداني العقاري الذي تقوده منصة "عاين" عبر حلول رقمية مبتكرة تُمكّن الكفاءات الوطنية وتُسهم في تطوير القطاع العقاري.