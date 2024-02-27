"الخريف": الخرج نقطة استراتيجية على خارطة الصناعة.. وتتمتع بثروة زراعية مميزة

وأكد "الخريف"، خلال كلمته في أعمال "منتدى الخرج الصناعي" دور محافظة الخرج كنقطة إستراتيجية على خارطة الصناعة، بجانب الثروة الزراعية المميزة التي جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي وموطنًا لكبرى الشركات، مشيداً بدور معهد الصناعات الغذائية في تمكين الأيادي الوطنية الماهرة في وظائف مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء