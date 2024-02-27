"الخريف": الخرج نقطة استراتيجية على خارطة الصناعة.. وتتمتع بثروة زراعية مميزة

وقّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقيات شراكة إستراتيجية لتوطين الوظائف، خلال "منتدى الخرج الصناعي" الذي دشّنه الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين معهد الصناعات الغذائية الذي مثله المديرَ التنفيذي للمعهد المهندس إبراهيم بن سعود العقيلي، مع شركة التنمية الغذائية المدرجة، والتي مثلها عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب أحمد بن شرف عسيلان، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع الغرفة التجارية بالخرج.
وأكد "الخريف"، خلال كلمته في أعمال "منتدى الخرج الصناعي" دور محافظة الخرج كنقطة إستراتيجية على خارطة الصناعة، بجانب الثروة الزراعية المميزة التي جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي وموطنًا لكبرى الشركات، مشيداً بدور معهد الصناعات الغذائية في تمكين الأيادي الوطنية الماهرة في وظائف مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء
من جانبه، ثمّن المديرَ التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية المهندس إبراهيم بن سعود العقيلي، الدور الحيوي الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دعم توطين الصناعات الغذائية، والحرص الدائم على الوصول لأكبر نسبة ممكنة من التوطين داخل تلك الصناعة الإستراتيجية.
وأكد العقيلي، استمرار معهد الصناعات الغذائية في تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالتوطين، وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، لإشباع سوق العمل بكوادر وطنية قادرة على تعظيم المنتج المحلي والمنافسة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق التوطين وتوفير كوادر بشرية لسوق العمل واستمراراً لدور معهد الصناعات الغذائية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المنتج المحلي بكوادر وطنية.