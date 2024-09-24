هل يتساوى الليل والنهار في الاعتدالين بالمملكة؟.. "المسند": عملياً "لا" وهذه هي الأسباب

وأشار إلى "الشمس ليست مجرد نقطة هندسية مضيئة في السماء كحال النجوم، بل هي جسم ذو حجم ظاهر، ووقت شروق الشمس يُحسب رياضياً عندما تبدأ حافة الشمس العليا بالظهور فوق الأفق الشرقي، بينما وقت غروب الشمس يُحسب عندما تختفي الحافة العليا تحت الأفق الغربي، وهذه الآلية تجعل النهار يزيد من 2 - 3 دقائق، ولهذا السبب يكون النهار أطول من الليل وقت الاعتدالين، مما يجعل وقت تساوي الليل مع النهار يتزحزح ويتأخر عن وقت الاعتدال الخريفي (22 - 23 سبتمبر) إلى نحو خمسة أيام (في السعودية 26 - 28 سبتمبر)، في حين أن وقت تساوي الليل مع النهار في الاعتدال الربيعي (21 مارس) يتقدم عنه بنحو 5 - 6 أيام (في السعودية 15 - 17 مارس) وهذه الفروق تختلف من دائرة عرض إلى أخرى، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء زادت الفروقات".