"الثقافة" و"خيركم" تكرمان 100 حافظ في ختام المسابقة القرآنية الكبرى

يذكر أن المسابقة القرآنية الرمضانية الكبرى تقدّم لها في مرحلتها الأولية 1680 حافظاً للقرآن، فيما تأهل منهم 320 مشاركاً هم الأبرز صوتاً وتلاوة وإتقاناً وتمكناً، من خلال تنافسهم في ثلاثة مسارات وهي: حفظ القرآن الكريم، وأجمل التلاوات، وفضائل للأطفال، وكانت بين الفترة 13-19 من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع جوائزها 150 ألف ريال.