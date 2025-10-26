كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتيّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، د. أيمن الخضراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المجموعة، القائمة على عقد الشراكات البناءة، لتوفير فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة لأبرز المؤسسات العالمية والعريقة، التي تتميز بسجل أكاديمي حافل، مؤكداً على أن الاتفاقيتين ستسهمان في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتوفير فرص للتبادل الطلابي، ودعم البحوث العلمية المشتركة.