كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتيّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض

وقعت كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة اتفاقيتي تعاون مع جامعتي متشجن آن آربر Michigan، وروتجرز Rutgers الأمريكيتين، والمصنفتين ضمن الجامعات الرائدة عالمياً في مجال التمريض، وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من خبرات الجامعتين في التعليم الجامعي والممارسات الإكلينيكية والبحث العلمي.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، د. أيمن الخضراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المجموعة، القائمة على عقد الشراكات البناءة، لتوفير فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة لأبرز المؤسسات العالمية والعريقة، التي تتميز بسجل أكاديمي حافل، مؤكداً على أن الاتفاقيتين ستسهمان في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتوفير فرص للتبادل الطلابي، ودعم البحوث العلمية المشتركة.
من جانبه أعرب عميد كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، د. منير المطيري، عن سعادته بأولى الشراكات الخارجية لكلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، مشيراً إلى أن الكلية تتطلع من خلالها لرسم ملامح تجربة تعليمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، للطالبات وأعضاء هيئة التدريس، تجمع أفضل الممارسات الأكاديمية والإكلينيكية والبحثية، للمساهمة في بناء كوادر تمريضية وطنية، تمتلك المعرفة والمهارة، لتلبية الاحتياج المتنامي في مجال التمريض.
وأضاف د. المطيري أن الكلية تحرص على نقل أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية، عبر اتفاقيات التعاون، مع جامعات عالمية رائدة، بهدف تعزيز العملية التعليمية ومخرجاتها، من خلال بناء كفاءات تعليمية مهنية، لسوق العمل، وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز فرص البحث الإكلينيكي في مجال التمريض، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية.
الجدير بالذكر أن كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، أطلقت أولى برامجها الجامعية مطلع العام الدراسي 1447 هـ ، وتعد إضافة مميزة للمشهد التعليمي الصحي بالمملكة، وتقدم نموذجاً يتيح الربط بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، وتمثل امتداداً لما رسّخته المجموعة من دور حيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية، لتكون شريكاً فاعلاً في تأهيل كوادر وطنية، تساهم في تغطية الاحتياج في مجال التمريض.