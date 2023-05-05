بعد انفراد لـ"سبق" عمره عامان.. بدء العمل لترسيم موقع سوق حباشة التاريخي

تواصل عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة، في مقدمتها بلدية سبت الجارة العمل على ترسيم موقع سوق حباشة التاريخي، بعدما أكدت دارة الملك عبدالعزيز أنه يقع شرق محافظة القنفذة نتيجة إجراء الدراسة البحثية والميدانية، وتدقيق المصادر والمسح الأثري.
وبعد النقاش العلمي مع أصحاب الآراء بشأن موقع السوق، أوردت دارة الملك عبدالعزيز أنه تم التوصل إلى تحديد موقع سوق حباشة، الذي يقع على الضفة الجنوبية لوادي قنونا في سهل فيضي متسع، تحده من جهة الشرق جبال الدربة، ومن جهة الغرب جبال العرم، بمسافة تمتد نحو 5 كيلومترات، ويحده من الجنوب جبل أم الرمث في منطقة سهلة متسعة، تتوافر فيها مصادر المياه والغطاء الرعوي.
ويمرّ بموقع السوق طريق الجند، وهو من أهم المعالم في تحديد السوق.
وقال رئيس بلدية سبت الجارة المهندس عايض العفيفي: بناءً على اعتماد تلك الدراسة تعمل البلدية حالياً بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظة القنفذة بالبدء في ترسيم الموقع ووضع الدراسات والخطط التنظيمية والحلول المناسبة له على أرض الواقع.
وكانت "سبق" قد انفردت قبل عامين بالنشر عن قرب سوق حباشة من الموقع الحالي ومطالبة بعض المهتمين بهذا الجانب بتكوين لجنة متخصصة لتحديد الموقع الحقيقي لسوق حباشة.