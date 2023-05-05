بعد انفراد لـ"سبق" عمره عامان.. بدء العمل لترسيم موقع سوق حباشة التاريخي

وبعد النقاش العلمي مع أصحاب الآراء بشأن موقع السوق، أوردت دارة الملك عبدالعزيز أنه تم التوصل إلى تحديد موقع سوق حباشة، الذي يقع على الضفة الجنوبية لوادي قنونا في سهل فيضي متسع، تحده من جهة الشرق جبال الدربة، ومن جهة الغرب جبال العرم، بمسافة تمتد نحو 5 كيلومترات، ويحده من الجنوب جبل أم الرمث في منطقة سهلة متسعة، تتوافر فيها مصادر المياه والغطاء الرعوي.