"فيصل بن فرحان" يرأس "وزارية القمة العربية الإسلامية" في مباحثات رسمية مع "بلينكن"

وجدّد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحّد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجدّدين دعوتهم إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمّق كل ساعة في قطاع غزة، ورفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.