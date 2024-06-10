بالورد والعود.. أبناء جمعية "كهاتين" يستقبلون حجاج بيت الله الحرام عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

بدوره صرح مدير عام الجمعية أ. محمد آل مانع بأن الجمعية كان لها شرف المشاركة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن واستقبالهم مع زملائهم من وزارة الحج، وقدم الشكر والتقدير للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل، على دعمهما الكبير لأنشطة الجمعية.