بالورد والعود.. أبناء جمعية "كهاتين" يستقبلون حجاج بيت الله الحرام عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بفرع المدينة المنورة وعلى مدى يومين متتالين في استقبال أكثر من 800 حاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، بكل حفاوة وترحيب بالورود والتمور ودهن العود.
وتعمل جمعية كهاتين وسط خدمات ميدانية متنوعة تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج بالمدينة المنوّرة لحجاج بيت الله الحرام زوّار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يحرصان كل الحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم وسط أجواء روحانية تسوده الأمن والأمان والطمأنينة.
وعبّر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى المملكة، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما تقوم به من جهود جبارة لراحة حجاج بيت الله الحرام.
بدوره صرح مدير عام الجمعية أ. محمد آل مانع بأن الجمعية كان لها شرف المشاركة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن واستقبالهم مع زملائهم من وزارة الحج، وقدم الشكر والتقدير للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل، على دعمهما الكبير لأنشطة الجمعية.