"التأمين" تردّ على تقرير "سبق" حول ارتفاع الأسعار: رغم انخفاض الوفيات في عام تم تسجيل 400 ألف حادث

وتابعت: "وذكر التقرير أنه ضمن تبريرات شركات التأمين في رفع الأسعار ارتفاع أسعار قطع الغيار، ووجود ما يصل إلى 50% من السيارات في الطرقات دون تأمين، واختلاف مدة تجديد الاستمارة مع مدة التأمين، وغيرها من المبررات التي يرى المستفيد أنها غير منطقية"، وهنالك اعتقاد شائع بين البعض بأن التأمين على المركبات تكلفة غير مجدية، والواقع أنه استثمار بالغ الأهمية في حياتنا اليومية، حيث يهدف تأمين المركبات إلى حماية المستفيد من جميع المخاطر المالية والمعنوية بعد وقوع الحادث المروري -لا قدر الله- ولذلك قد يرى البعض أن فكرة توفير قيمة تأمين المركبة بحال قرر عدم تجديدها هو قرار من أجل التوفير المادي، لكن بالحقيقة أن الشخص غير المؤمّن على مركبته قد يضطر إلى دفع عشرات الآلاف من الريالات في حال تعرضه لحادث".