رغم تعرضها للزلازل بشكل يومي.. كيف تحافظ الأبنية الشاهقة في اليابان على تماسكها؟

وكان التاريخ المؤلم من حوادث الزلازل والهزات الأرضية التي تعرضت لها اليابان السبب في الإلهام المعماري؛ والالتزام بالمعايير الصارمة في تلك الدولة، حيث تنافس مصممو ومهندسو الأبنية مع خبراء الزلازل للتقليل من آثارها المدمرة عبر استخدام مخمّدات تمتص الكثير من طاقة الزلزال حيث يتحرك المبنى نفسه بشكل طفيف لامتصاص الصدمة.