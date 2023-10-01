إغاثي الملك يوزع 47 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بأفغانستان

وأشاد وكيل محافظة شبوة المساعد سالم الأحمدي بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة في عدد من القطاعات ومنها القطاع الصحي، مبرزًا أهمية شحنة المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي في عمل ونشاط مراكز غسيل الكلى في كل من مديريات عتق وبيحان وعزان.