"سبق" توثق "حفظة القرآن" في مشكاة الرمضانية بتيماء من عمر الرابعة حتى السبعين

وتمثل دورةُ مشكاة الرمضانية للقرآن الكريم 6 بتيماء، والتي تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء؛ فرصةً للمشاركة لكل الأعمار؛ حيث بلغ عدد الطلاب المنضمّين إليها حتى الآن "292" طالبًا، وذلك في جامع بن باز في تيماء، برعاية مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي. ومن بين المشاركين أكبر حافظ للقرآن الكريم، ويبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ أصغر المشاركين 4 سنوات.