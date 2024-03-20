"سبق" توثق "حفظة القرآن" في مشكاة الرمضانية بتيماء من عمر الرابعة حتى السبعين

يحرص الجميع خلال شهر رمضان المبارك على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، إما لحفظ أو مراجعة حفظ أو تحسين تلاوة.
وتمثل دورةُ مشكاة الرمضانية للقرآن الكريم 6 بتيماء، والتي تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء؛ فرصةً للمشاركة لكل الأعمار؛ حيث بلغ عدد الطلاب المنضمّين إليها حتى الآن "292" طالبًا، وذلك في جامع بن باز في تيماء، برعاية مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي. ومن بين المشاركين أكبر حافظ للقرآن الكريم، ويبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ أصغر المشاركين 4 سنوات.
واللافت في الأمر، ومن ضمن المشاهد التي وثّقتها "سبق": أن هناك أحد حفظة القرآن الكريم عمره 65 عامًا، وابنه عمره 12 عامًا، وكلاهما يحفظ القرآن الكريم في هذه الدورة.
جدير بالذكر أنّ عدد الحلقات للبنين التي أقامتها الجمعية خلال العام 2023م، 18 حلقة، وعدد حلقات الكبار 4 حلقات، حضرها "310" طلاب، و9 معلمين. أما حلقات القسم النسائي فبلغت 20 حلقة، بحضور "476" طالبة، و20 معلمة، فيما بلغ عدد الطلاب الخاتمين للقرآن 7 طلاب وطالبات.