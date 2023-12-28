محليات
بعد الأمطار الغزيرة.. "تعليم وادي الفرع" يقرر تعليق الدراسة الحضورية
لجأ إلى الرسائل لمديري المدارس دون القنوات الرسمية المعتمدة
أعلن مكتب تعليم محافظة وادي الفرع التابع لتعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة اليوم، عبر إبلاغ المديرين في المدارس عن طريق الرسائل فقط، دون أي إعلان رسمي.
وتلقى عدد من أولياء الأمور رسائل من بعض المدارس، تفيد بتعليق الدراسة اليوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ فيما قطعت السيول بعض الطرق، ومن المحتمل أن تكون هناك سيول منقولة قد تصل في وقت لاحق، وسط تحذير من الأرصاد عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
وقرر المكتب بعد منتصف الليل، تعليق الدراسة في كل مدارس محافظة وادي الفرع، عن طريق إرسال رسائل إلى مديري المدارس، ولم يعلن عن تعليق الدراسة رسميًّا من خلال قنواتهم الرسمية المعتمدة.