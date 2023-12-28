بعد الأمطار الغزيرة.. "تعليم وادي الفرع" يقرر تعليق الدراسة الحضورية

وتلقى عدد من أولياء الأمور رسائل من بعض المدارس، تفيد بتعليق الدراسة اليوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ فيما قطعت السيول بعض الطرق، ومن المحتمل أن تكون هناك سيول منقولة قد تصل في وقت لاحق، وسط تحذير من الأرصاد عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة.