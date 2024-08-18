"كل التوفيق في رحلتهم التعليمية".. وزير الصحة يؤكّد أهمية "التهيئة النفسية للطلاب"

وأرفق الوزير، عبر حسابه على منصة "إكس"، "إنفوجراف" معلوماتياً يشير إلى تحديات اليوم الأول في المدرسة؛ حيث التكيُّف مع فصول ومناهج دراسية جديدة، والتعامل مع زملاء ومعلمين جدد، والرهبة من العام الدراسي الجديد.