"كل التوفيق في رحلتهم التعليمية".. وزير الصحة يؤكّد أهمية "التهيئة النفسية للطلاب"

تمنى وزير الصحة فهد الجلاجل؛ مع بداية العام الدراسي الجديد، للأبناء والبنات من الطلاب، كل التوفيق في رحلتهم التعليمية، مؤكداً أهمية التهيئة النفسية للعودة إلى المدرسة، وبناء عادات صحية والمحافظة عليها.
وأرفق الوزير، عبر حسابه على منصة "إكس"، "إنفوجراف" معلوماتياً يشير إلى تحديات اليوم الأول في المدرسة؛ حيث التكيُّف مع فصول ومناهج دراسية جديدة، والتعامل مع زملاء ومعلمين جدد، والرهبة من العام الدراسي الجديد.
وعن كيفية تهيئة الأبناء نفسيا للعودة إلى الدراسة، أشار "الإنفوجراف"، إلى أهمية ضبط الروتين الدراسي قبل العودة بأسبوعَيْن بتعديل أوقات النوم والإفطار، والتشجيع على طلب الدعم من المعلمين عند مواجهة الصعوبات، والتواصل مع أولياء الأمور الآخرين لتبادل الخبرات لدعم الأطفال، والتعاطف معهم والتحدث عن مخاوفهم وطرق التغلب عليها، وتأكيد الدعم المستمر.