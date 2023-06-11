الجوف.. مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم توفر الرعاية الكاملة لأكثر من 15 ألف حاج في 9 أيام

تقدّم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف، خدماتها لضيوف بيت الله الحرام منذ ما يزيد على 20 عاماً، حيث بلغ حتى البارحة وصول أكثر من 15 ألف حاج عبروا الحدود من المنافذ البرية خلال تسعة أيام، وما زال العدد في ازدياد.
تأتي هذه المدينة امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بضيوف بيت الله الحرام منذ أن تطأ أقدامهم أراضي المملكة وتقديم عديدٍ من الخدمات عبر أجهزة الدولة المختلفة والجهات الخيرية والفرق التطوعية.
وسبق ذلك الاجتماعات والتنسيق من قِبل رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالجهات ذات العلاقة كافة استعداداً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والتأكيد على رعايتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم بعد إتمام فريضة الحج، متابعاً سموه حركة الحجاج اليومية والخدمات التي تقدم لهم وتليق بالدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة وتوفير سبل الراحة لهم.
وعمل مركز أبو عجرم وبلديتها على تهيئة المكان وتوفير الخدمات والبنى التحتية كافة له من أعمال السفلتة ونصب المخيمات وتجهيزها بالتكييف والفراش للمبيت مع توفير الماء والكهرباء وأعمال الصيانة للمصليات ودورات المياه والاعتناء بالأشجار التي تلطف الأجواء، ليبدأ العمل بعد ذلك بتجهيز الجهات المشاركة مقارها التي تخدم الحجاج، حيث تقدم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خدماتها بفرق وعيادات طبية للكشف وقياس العلامات الحيوية وعمل الفحوصات المخبرية والأشعة وعلاج الأسنان حتى صرف الأدوية، وإن دعت الحاجة -لا قدر الله- يتم نقل المرضى من الحجاج إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى لو استدعى الأمر إجراء عملية جراحية؛ ليتم نقلهم بعد الشفاء لإكمال فريضته.
وتشارك وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من خلال تقديم المصاحف والكتيبات والتعليمات والإرشادات التي تعينهم على أداء الفريضة.
ويقدّم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خدماته التي عمل عليها منذ وقتٍ مبكرٍ من خلال تزويد الضيوف برابط إلكتروني فيه كل ما يحتاج إليه الحاج من معلوماتٍ تساعده على أداء الفريضة وزيارة الحرم النبوي بالمدينة المنوّرة.
ويلقى ضيوف الرحمن في المملكة كل رعاية من الجهات الخيرية والتطوعية التي تتسابق على خدمة الحجاج من خلال استقبالهم عبر الفرق الشابة التي تساعدهم على قضاء أوقات تخفّف عنهم عناء السفر بالابتسامة ونقلهم بالعربات الكهربائية أو اليدوية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدينة.
ويقدّم أبطال هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نموذجاً رائعاً في التعامل مع الضيوف بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في حال تطلب الوضع ذلك.
ولا يتهاون جنود الكشافة والمتطوعين في تقديم الخدمات لزوّار المدينة منذ استقبالهم في ساعاتٍ مختلفة من اليوم حتى مغادرتهم بعد المبيت في ساعات الصباح الباكر.
كما أسهمت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، في توزيع الوجبات المختلفة على الضيوف إيماناً منها بدورها في خدمة ضيوف الرحمن.
وتحف الحافلات المُقلة للحجاج كل وسائل الأمان التي ترافقها منذ وصولها بلاد الحرمين الشريفين حتى مغادرتهم من خلال أفراد ومركبات الجهات الأمنية التي تحرص على سلامة الحجاج عبر الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، وخلال إقامتهم بمدينة الحجاج.
وأعرب عددٌ من الحجاج في لقاءٍ بفريق "واس"، عن جزيل شكرهم مُقرنين ذلك بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على بشاشة الاستقبال والترحيب، وعلى الرعاية التي تحفهم منذ وصولهم، الذي هو ديدن هذه البلاد، داعين الله أن يديم على المملكة وحكومتها وشعبها الخير والنماء والأمن والأمان.