الجوف.. مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم توفر الرعاية الكاملة لأكثر من 15 ألف حاج في 9 أيام

وأعرب عددٌ من الحجاج في لقاءٍ بفريق "واس"، عن جزيل شكرهم مُقرنين ذلك بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على بشاشة الاستقبال والترحيب، وعلى الرعاية التي تحفهم منذ وصولهم، الذي هو ديدن هذه البلاد، داعين الله أن يديم على المملكة وحكومتها وشعبها الخير والنماء والأمن والأمان.