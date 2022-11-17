"أزمة رواتب حراس الأمن ببلدية محايل" تتحلحل بتدخّل أمير عسير.. ولكن!

وتفصيلًا، قال عدد من أفراد شركة الحراسات الأمنية المتعاقدة مع بلدية محايل عسير لـ"سبق": "لم نجد أمامنا بعد تأخر رواتبنا لخمسة أشهر متتالية إلا الوقوف بين يدي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والدي تعاطف معنا ووجه بحضورنا ومسؤولي الشركة وتم ذلك بتاريخ 18/ 10/ 2022 واستمع لشكوانا بمكتبه، ليعد مسؤول الشركة بإيداع جميع الرواتب المتأخرة خلال عشرة أيام من تاريخه إلا أن الشركة لم تفِ بكامل ما وعدت به أمام الأمير، حيث أودعت راتبين للبعض وثلاثة للبعض الآخر من رواتب الخمسة أشهر المتأخرة".