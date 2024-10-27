"عهد" تستعرض أبرز خدماتها الرقمية والافتراضية في "جايتكس"

كما استقبل جناح "عهد" كلًا من الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالمحسن المجنوني، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي لحلال الأستاذ عبدالعزيز الرشودي، ونائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات في هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ سعود القبلان، ومدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ عبدالعزيز الحناكي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والتقنية في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سليمان الخراشي، حيث اطلعوا على أبرز ما تقدمه الشركة في مجال خدمات الأعمال وتشغيل الأعمال الرقمية.