"عهد" تستعرض أبرز خدماتها الرقمية والافتراضية في "جايتكس"

شاركت شركة "عهد" في معرض "جايتكس"، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 14-18 أكتوبر الجاري، حيث استعرضت خلاله أبرز ما تقدمه في مجال تشغيل الأعمال الرقمية والخدمات المشتركة الافتراضية.
وأتاح جناح "عهد" لزواره الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة في مجال تشغيل الأعمال الرقمية والخدمات الافتراضية، وتعرف الزوار على أحدث الحلول التي تقدمها "عهد" في مجال خدمات الأعمال، حيث استعرض الجناح أبرز خدمات الشركة المدعمة بأدوات مساندة مبتكرة وخدمات الأتمتة المتطورة.
ووقعت "عهد" خلال معرض "جايتكس" مذكرة تفاهم مع شركة SAP، حيث مثّل شركة "عهد" في التوقيع الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ فراس المطرفي، ومثّل SAP نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الرميزان.
واستقبل جناح "عهد" في معرض جايتكس العديد من الزيارات الرسمية، حيث شهد اليوم الأول من المعرض زيارة الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، والذي اطلع على أبرز ما تقدمه "عهد" في مجال خدمات الأعمال.
كما استقبل جناح "عهد" كلًا من الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالمحسن المجنوني، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي لحلال الأستاذ عبدالعزيز الرشودي، ونائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات في هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ سعود القبلان، ومدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ عبدالعزيز الحناكي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والتقنية في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سليمان الخراشي، حيث اطلعوا على أبرز ما تقدمه الشركة في مجال خدمات الأعمال وتشغيل الأعمال الرقمية.
واستعرضت "عهد" خلال فعاليات المعرض مساهماتها عبر تشغيل الأعمال الرقمية في العديد من القطاعات أبرزها: قطاع تقنية العقارات، القطاع اللوجستي وقطاع الصحة، وكذلك مساهماتها عبر الخدمات المشتركة الافتراضية، حيث ساهمت "عهد" عبر هذه الخدمات في خلق قيمة مضافة ومؤثرة في العديد من القطاعات من أبرزها: القطاع المالي، القطاع التجاري، القطاع العدلي.
وتهدف "عهد" إلى تعزيز كفاءة العمليات الرقمية من خلال تقديم خدمات تشغيل الأعمال الرقمية وفق أفضل الممارسات لشركائها، كما تسهم الخدمات المشتركة الافتراضية التي تقدمها في تقديم قيمة استثنائية للجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز نمو الأعمال وتحقيق التميز.
وتقدم "عهد" العديد من الحلول المتكاملة باستخدام أحدث التقنيات بحيث تسعى لتحقيق تمييز مشترك لجميع القطاعات من خلال التحول الرقمي والابتكار، وخلق قيمة مستدامة لشركائها وتمهد لهم طريق النجاح.
يذكر أن شركة "عهد" لخدمات الأعمال تعمل على تقديم الخدمات الاحترافية المشتركة والحلول المؤسسية عبر أسس تستند إليها أعمال المنظمات في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات التشغيلية والاستشارية، كما تسعى إلى تمكين شركائها من تعزيز كفاءة العمليات الرقمية بالإضافة إلى توفير أدوات مساندة لتقديم خدمات متخصصة في عدة نطاقات تدعم عمليات تعهيد الأعمال.