"أمين مجلس التعاون" يرحب باتفاقية هدنة "جدة" لوقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية المتنازعة

وأشاد البديوي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في السودان من أجل إقرار هدنة وقف إطلاق النار لفتح المجال أمام فرص إحلال السلام في السودان، مستذكراً ما جاء في قرارات القمة العربية (32) فيما يخص جمهورية السودان، والذي نص على التأكيد أن المباحثات السودانية في مدينة جدة هي خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.