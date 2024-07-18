"هيئة الطرق" توضح مدلولات ألوان الأرصفة وفقًا للكود السعودي

كشفت الهيئة العامة للطرق عن مدلولات ألوان أرصفة الطرق وفقًا لكود الطرق السعودي؛ حيث كشفت الهيئة أنّ اللون الأصفر والأسود يدلّان على منع الوقوف، فيما يدلّ اللون الأسود والأبيض على السماح بالوقوف بجانب الطريق، أما اللون الأحمر فهو مخصّص لمركبات الطوارئ، فيما تدلّ الأرصفة ذات اللون الأزرق والأسود على أن هذه المواقف مواقف مدفوعة.