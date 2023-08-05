"الحارثي": 5% من سكان المملكة مصابون بـ"الثعلبة" والتشخيص والعلاج المبكر ضرورة

وقد يؤثّر داء الثعلبة كثيرًا على الصحة العقلية والجسدية للإنسان؛ فالمصابون به يعانون من القلق والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية، وصعوبة النوم والتركيز، وقد يمتدّ تأثير المرض إلى حدوث تغيرات في نمط حياة المريض، وفي درجة تفاعله الاجتماعي، ومزاولته للأنشطة. وقد يهاب مرضى داء الثعلبة الانخراط في الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى الشاطئ أو السباحة، كما يقلّ نشاطهم الرياضي، أو تنعدم مشاركتهم في أي أنشطة أخرى تتطلب كشف شعر الرأس، بالإضافة إلى أن الإجهاد أو التوتر النفسي من بين السمات المصاحبة لداء الثعلبة؛ فالمرضى عادةً ما يعانون من حالات إجهاد وتوتر قد تكون سببًا في تفاقم حدة المرض.