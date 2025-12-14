الأرصاد تُصدر إنذارًا أحمر على منطقة الرياض.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة الرياض، متوقعًا – بمشيئة الله – هطول أمطار غزيرة تشمل الزلفي، الغاط، المجمعة، وشقراء، وذلك ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى ظهر يوم غدٍ الاثنين.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية المصاحبة تتضمن رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، إضافة إلى صواعق رعدية، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة.
وأكدت الأرصاد أهمية الابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة.