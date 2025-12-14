الأرصاد تُصدر إنذارًا أحمر على منطقة الرياض.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة الرياض، متوقعًا – بمشيئة الله – هطول أمطار غزيرة تشمل الزلفي، الغاط، المجمعة، وشقراء، وذلك ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى ظهر يوم غدٍ الاثنين.