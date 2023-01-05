أكبر بحيرة وسط الصحراء بالمنطقة.. مَشاهد جمالية خلابة لـ"روضة العكرشية" من الجو

ونفذت بلدية القصب في الروضة خدمات عدة، أهمها: أرصفة وإنارة وجلسات على ضفاف الروضة مزودة بخزانات المياه والأرصفة ومواقف للسيارات، كما تم إنشاء مقر متكامل بمسجد ودورة مياه للنساء والرجال.

وتنظف بلدية القصب الروضة من المخلفات بشكل مستمر، وأنارت البلدية الجزء الجنوبي الشرقي من الروضة، وجعلت منه منتزهًا لمرتادي الروضة.