3 حالات لا يمكنك فيها التقديم.. شروط تعديل عقد تأسيس الشركات تبلورها "التجارة"

كشفت وزارة التجارة، عن أهم الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس "النظام الأساس" وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد التأسيس "النظام الأساس" وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد يستلزم "تقديم طلب من قِبل الشريك أو المدير أو المفوض، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، وأن يتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط".
وأبانت "التجارة"، عبر إنفوجراف معلوماتي"، أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في 3 حالات، هي: "وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، ووجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم للشركة نفسها، أو أن السجل التجاري للشركة منتهٍ".