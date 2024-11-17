3 حالات لا يمكنك فيها التقديم.. شروط تعديل عقد تأسيس الشركات تبلورها "التجارة"

وأبانت "التجارة"، عبر إنفوجراف معلوماتي"، أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في 3 حالات، هي: "وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، ووجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم للشركة نفسها، أو أن السجل التجاري للشركة منتهٍ".