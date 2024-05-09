شاحنات JMC تتألق في معرض جدة الدولي للبناء

تعرّف زوّار معرض جدة الدولي للبناء في دورته الثانية، والذي أقيم خلال الفترة من 7 – 9 مايو الجاري في مركز جدة الدولي للمؤتمرات والمعارض، على شاحنات JMC المخصصة للنقل الخفيف من خلال جناح وكيلها في المملكة شركة الجبر التجارية، حيث تعد شاحنات JMC الصديق الأكثر موثوقية للشركات والأفراد العاملين في قطاع البناء والإنشاءات لكفاءتها وقدرتها على تلبية كافة احتياجات العمل وفي مختلف الظروف وأكثرها صعوبة.
وضم الجناح ثلاث فئات متنوعة من سيارات JMC وهي سيارة جراند افينيو متعددة الاستخدام، وسيارة فيجاس كابينة مفردة وكابينة مزدوجة، وقلاب كابينة مزدوجة. وعمل فريق متخصص من الشركة على الإجابة على كافة استفسارات الزوّار عن سيارات JMC من حيث قوة أدائها ومواصفاتها والخدمات الإضافية التي تقدّمها الشركة لتهيئة المركبات لتكون ملائمة لمختلف احتياجات الاستخدام.
وعن المشاركة في المعرض أوضح عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن مشاركة شاحنات JMC في المعرض تأتي لأهمية هذا الحدث الذي تجتمع فيه كافة الجهات المؤثرة في قطاع البناء والإنشاءات والتي منها بالتأكيد قطاع النقل الذي نمثله عبر سيارات JMC التي تتمتع بقدرات على تلبية كافة متطلبات هذا القطاع من خلال التجهيزات التي تقوم الشركة بتوفيرها بناءً على طلب العميل بجودة عالية متوافقة مع الإطار الهندسي والميكانيكي والكهربائي للشاحنات التي تم مراعاة كافة هذه الجوانب عند صناعتها،
وأضاف الجبر قائلاً: عادت شاحنات JMC إلى السوق السعودي نهاية عام 2022 من خلال شركة الجبر التجارية، ونعمل على أن نقدّم هذه الشاحنات المميّزة والقوية بأفضل شكل ممكن من خلال إبراز إمكانياتها وتهيئة البنية التحتية المتكاملة لها والتي تشمل تجهيزها بكافة متطلبات العملاء التي تناسب غرض الاستخدام، وأيضاً خدمات ما بعد البيع في مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار.