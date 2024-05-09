شاحنات JMC تتألق في معرض جدة الدولي للبناء

وعن المشاركة في المعرض أوضح عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن مشاركة شاحنات JMC في المعرض تأتي لأهمية هذا الحدث الذي تجتمع فيه كافة الجهات المؤثرة في قطاع البناء والإنشاءات والتي منها بالتأكيد قطاع النقل الذي نمثله عبر سيارات JMC التي تتمتع بقدرات على تلبية كافة متطلبات هذا القطاع من خلال التجهيزات التي تقوم الشركة بتوفيرها بناءً على طلب العميل بجودة عالية متوافقة مع الإطار الهندسي والميكانيكي والكهربائي للشاحنات التي تم مراعاة كافة هذه الجوانب عند صناعتها،