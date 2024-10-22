جامعة سلطان توقع اتفاقية لإنشاء مركز فكر سعودي في الدبلوماسية العامة

وقعت جامعة الأمير سلطان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز فكر سعودي متخصص في الدبلوماسية العامة، بمقر الجامعة في الرياض.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، والممثل المقيم للبرنامج في المملكة العربية السعودية ناهد حسين.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس مركز "فكر" متخصص بالبحوث ذات العلاقة بالدبلوماسية العامة، يُعنى بتطوير وبناء القدرات المحلية في مجال الدبلوماسية العامة، ليصبح مركزًا للتميز والقيادة في التفكير الإبداعي والمبتكر على مستوى المملكة.
كما يهدف إلى بناء شراكات فاعلة مع مراكز الفكر والمؤسسات المتخصصة في الدبلوماسية العامة على الصعيد الدولي، والإسهام في تعزيز التفاعل مع الشعوب الأجنبية وإبراز الصورة الواقعية الإيجابية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وتتطلع جامعة الأمير سلطان، من الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاستفادة من خبراته الدولية الواسعة، والتعاون مع الخبراء والممارسين في مجال الدبلوماسية العامة لتحليل التجارب العالمية وبناء شراكات متخصصة، بهدف إنشاء مركز فكر سعودي مبتكر في هذا المجال.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية إعداد الدراسات لتأسيس المركز ودعمه لتحقيق استراتيجية الجامعة في مجال الدبلوماسية العامة، من خلال توفير بيئة علمية ووطنية مبتكرة، إلى جانب إتاحة مساحة لمناقشة التطورات والتوجهات المهمة في هذا المجال؛ ما يسهم في دعم الجهود المستمرة لمؤسسات الدبلوماسية العامة.
يأتي هذا التعاون لتعزيز الجهود البحثية وتنمية الابتكار في المجالات الواعدة بجامعة الأمير سلطان؛ حيث تكتسب الدبلوماسية العامة أهمية متزايدة في بناء الشراكات مع الشعوب؛ ما يساعد الدول على تحقيق طموحاتها الدولية، بما يتناسب مع قيمها ومبادئها.