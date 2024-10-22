جامعة سلطان توقع اتفاقية لإنشاء مركز فكر سعودي في الدبلوماسية العامة

وتتطلع جامعة الأمير سلطان، من الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاستفادة من خبراته الدولية الواسعة، والتعاون مع الخبراء والممارسين في مجال الدبلوماسية العامة لتحليل التجارب العالمية وبناء شراكات متخصصة، بهدف إنشاء مركز فكر سعودي مبتكر في هذا المجال.