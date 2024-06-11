100 مراسل ومذيع.. "الإذاعة والتلفزيون" تعزّز تغطيتها للحج بتقنيات متقدّمة وبرامج متنوعة

وأطلقت الهيئةُ مجموعةً متنوّعة من البرامج التي تعرض على قناة السعودية لتغطية موسم الحج، ومن أبرزها برنامج "الحج المبرور" الذي يسلط الضوء على معالم التوحيد والوحدة في أداء فريضة الحج والاستعداد له، وقدسية البيت الحرام وأحكام الهدي والتعجل، مع ضيوف متخصصين في الشريعة والتاريخ، وتشمل التغطية أيضًا برامج مثل "يسر وطمأنينة" الذي يعرض القصص والخدمات اليومية المقدمة للحجاج، بالإضافة إلى تقارير عن مشاعر الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.