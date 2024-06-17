الموافقة على إنشاء كلية للسياحة والفندقة واعتماد "جريد وجَنَا" جزيرتين سياحيتين بالشرقية

وأضاف أن المجلس وافق كذلك على إنشاء كلية سياحة وفندقة في المنطقة، وعلى معرض دولي للكتاب تنظمه وزارة الثقافة سنوياً في المنطقة. كما تم طرح مشروع تطوير المساحات الخارجية بمطار الملك فهد الدولي، والاستفادة منها في إنشاء منطقة تجارية استثمارية وفنادق مساندة، وإنشاء منطقة للمعارض والمؤتمرات الدولية في المطار، مع الاستفادة من خبرات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.