الموافقة على إنشاء كلية للسياحة والفندقة واعتماد "جريد وجَنَا" جزيرتين سياحيتين بالشرقية

اعلن مشعل العقيَّل وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية، موافقة مجلس المنطقة، على مبادرة الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة على إنشاء كلية للسياحة والفندقة بالإضافة إلى اعتماد جزيرتي (جريد - جَنَا) بمحافظة الجبيل جزيرتين سياحيتين، على أن يسمح بتنظيم رحلات سياحية بحرية والنزول عليهما وربطهما بخط سياحي بحري مع مرفأ الجبيل.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على إنشاء كلية سياحة وفندقة في المنطقة، وعلى معرض دولي للكتاب تنظمه وزارة الثقافة سنوياً في المنطقة. كما تم طرح مشروع تطوير المساحات الخارجية بمطار الملك فهد الدولي، والاستفادة منها في إنشاء منطقة تجارية استثمارية وفنادق مساندة، وإنشاء منطقة للمعارض والمؤتمرات الدولية في المطار، مع الاستفادة من خبرات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.