"الخطيب" يدشن مبادرة المعايير المهنية الوطنية في القطاع السياحي

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها، تعزيز تنمية القوى العاملة والقدرة التنافسية في قطاع السياحة، وضمان أن المتخصصين في مجال السياحة مؤهلون لتقديم تجارب استثنائية ودفع النمو المستدام في القطاع السياحي، حيث تستهدف المبادرة أصحاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للجامعات ومراكز التدريب، بجانب الباحثين عن العمل وطلاب الجامعات، حيث تعمل الوزارة من خلال إطلاق المبادرة لتحقيق عددٍ من الأهداف، أبرزها رفع مستوى الوعي حول الإمكانات والفرص المتاحة في القطاع، بالإضافة لتطوير وتنمية القطاع السياحي من خلال وضع معايير الأداء لمختلف المهن في صناعة السياحة، ورفع الوعي لدى أصحاب المنشآت في معرفة المعايير الأداء واحتياج السوق، والعمل على مواكبة المناهج في الجامعات ومراكز التدريب لمتطلبات سوق العمل في القطاع السياحي وضمان التزامها بالمعايير المهنية التي حددتها المبادرة.