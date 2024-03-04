وزير الشؤون الإسلامية يحذّر من الجماعات المتطرفة وخطورتها

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، الأئمة والخطباء والدعاة من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنوّرة، وذلك بقاعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوسطية والاعتدال، مؤكداً أن المسؤولية كبيرة على أصحاب الفضيلة في الدعوة إلى ذلك، ويجب عليهم الإخلاص إلى الله فيما يقدّمونه من دعوةٍ ونصحٍ وبذل ما ينفعهم في هذه الدنيا وينفع غيرهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى.
وحذّر وزير الشؤون الإسلامية من الجماعات المتطرفة وخطورتها، مشدداً على مسؤولية الأئمة والخطباء والدعاة في بيان ذلك ، وأن هناك أموراً مهمة يجب عليهم التطرق إليها من القضايا المعاصرة التي تلامس المجتمع مع حرصهم على بيان فضل أنواع العبادات والأعمال الصالحة التي يُؤجرون عليها.