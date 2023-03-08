جدة.. وقف الملك عبدالعزيز يدشن مواضئ الواجهة البحرية بمنطقة الفورمولا 1

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الأربعاء؛ بازان ومواضئ الواجهة البحرية بمنطقة سباق الفورمولا 1 بكورنيش جدة، وقد مثّل أمانة الوقف المستشار وعضو المجلس المنتدب عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، وبحضور نائب مدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة محمد بن حسن العيافي.
وتفصيلًا: احتوى البازان على 12 موضعًا للوضوء؛ منها اثنان لذوي الاحتياجات الخاصة، كما احتوى على نظام فلترة وتعقيم صحي لمياه الشرب، ويخدم البازان منطقة الفورميلا 1 والمسجد المجاور له.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، وذلك وفقًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.