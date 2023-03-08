جدة.. وقف الملك عبدالعزيز يدشن مواضئ الواجهة البحرية بمنطقة الفورمولا 1

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الأربعاء؛ بازان ومواضئ الواجهة البحرية بمنطقة سباق الفورمولا 1 بكورنيش جدة، وقد مثّل أمانة الوقف المستشار وعضو المجلس المنتدب عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، وبحضور نائب مدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة محمد بن حسن العيافي.