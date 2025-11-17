NHC تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وتسلم سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي الشهادة في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في مدينة الرياض ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا للإقبال الكبير على وجهات NHC والثقة التي بنتها الشركة مع عملائها على مدى الأعوام الماضية، ويعكس هذا الإنجاز ريادة الشركة في قطاع التطوير العقاري وقدرتها على تقديم تجارب استثنائية ومبادرات مبتكرة تعزز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.