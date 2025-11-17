NHC تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

سجلت NHC رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك عن فئة "أكثر وحدات سكنية تُباع خلال حدث إطلاق عقاري في 24 ساعة" حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة 3,980 وحدة سكنية خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي للعام الماضي 2024.
وتسلم سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي الشهادة في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في مدينة الرياض ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا للإقبال الكبير على وجهات NHC والثقة التي بنتها الشركة مع عملائها على مدى الأعوام الماضية، ويعكس هذا الإنجاز ريادة الشركة في قطاع التطوير العقاري وقدرتها على تقديم تجارب استثنائية ومبادرات مبتكرة تعزز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.
وقد استلمت NHC الشهادة رسميًا خلال اليوم الأول من مشاركتها كشريك مؤسس لمعرض سيتي سكيب العالمي 2025 بأكبر جناح، لتستكمل مسيرة النجاحات التي تحققها في قطاع التطوير العقاري، مقدمًا عروضًا مميزة تتيح للعملاء فرصة ذهبية للتملك والاستثمار في وجهاتها.
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%.
كما تؤكد هذه المشاريع مكانة NHC كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع