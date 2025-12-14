"المطلق": 90% من معاناة الناس نفسية ولا يصح الجزم بالسحر دون دليل علمي

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن غالبية الحالات التي يعتقد أصحابها أنها ناتجة عن السحر أو العين أو المس، هي في حقيقتها أمراض نفسية، مشيرًا إلى أن نحو 90٪ من هذه المعاناة تعود لاضطرابات نفسية، بينما لا تتجاوز الحالات المرتبطة بالجن أو السحر أو العين 10٪ – والله أعلم.