"المطلق": 90% من معاناة الناس نفسية ولا يصح الجزم بالسحر دون دليل علمي

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن غالبية الحالات التي يعتقد أصحابها أنها ناتجة عن السحر أو العين أو المس، هي في حقيقتها أمراض نفسية، مشيرًا إلى أن نحو 90٪ من هذه المعاناة تعود لاضطرابات نفسية، بينما لا تتجاوز الحالات المرتبطة بالجن أو السحر أو العين 10٪ – والله أعلم.
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "فتاوى"، ردًا على متصل اشتكى من ضيق في الرزق ومشكلات متكررة ويعتقد أنها بسبب السحر، حيث أكد المطلق أن السحر حق وثابت بنصوص القرآن الكريم، لكنه في الوقت ذاته حذّر من بعض من يُطلق عليهم "الرقاة"، والذين يخطئون في التشخيص ويحوّلون كل حالة نفسية إلى سحر أو مس أو عين دون أدلة.
وانتقد المطلق اعتماد بعض الرقاة على تشخيصات غير موثوقة، مبينًا أن الطب الحديث لا يجزم بشيء إلا بعد التحاليل والفحوص الدقيقة، بينما يُصدر بعض الرقاة أحكامًا سريعة تصل إلى حد الادعاء بمعرفة مصدر السحر بالاستعانة بالجن – بحسب وصفه – وهو ما وصفه بالكذب واستغلال الخلافات الأسرية والاجتماعية.
وشدد على أن الجزم بأن الشخص مسحور لا يكون إلا بثبوت علمي واضح، ولا يجوز الاعتماد على أقوال غير مبنية على حقائق، داعيًا إلى التمييز بين الاضطرابات النفسية التي تحتاج إلى علاج تخصصي، وبين الإيحاءات والتشخيصات الوهمية التي تضر ولا تنفع.
وختم المطلق حديثه بالتأكيد على أن أكثر ما يعانيه الناس اليوم هو ناتج عن الاكتئاب والقلق واضطرابات أخرى، مطالبًا بزيادة الوعي، والرجوع إلى أهل التخصص، وعدم الانسياق خلف من يضاعفون المعاناة بالتشخيص الخاطئ دون سند.