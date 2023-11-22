أولمبياد "أذكى" يدعو طلبة "المتوسطة والثانوية" إلى الالتحاق لتعلّم الذكاء الاصطناعي

وسيُسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذي ينظم برعاية حصرية من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم) في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سن مبكرة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل في هذه المجالات في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات وطاقات الشباب ذكورًا وإناثًا على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.