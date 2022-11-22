"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (87) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.