مؤسسة الملك خالد تفتح باب التصويت لشركاء التنمية في جائزة 2025

أعلنت مؤسسة الملك خالد بدء التصويت للفائزين الثلاثة في جائزة الملك خالد لشركاء التنمية لعام 2025 عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من الأول من سبتمبر وحتى نهاية يوم 13 من الشهر نفسه. وكشفت المؤسسة أن الجهات الفائزة بالمرحلة النهائية هي مبادرة "مَقعد"، ومبادرة "حكِينا"، ومبادرة "مدَّكِر"، حيث سيحدد تصويت الجمهور ترتيب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرات وصلت إلى المرحلة النهائية بعد اجتيازها التقييم وتحقيقها أعلى الدرجات وفق المعايير المعتمدة، وذلك من بين 492 مبادرة تقدمت للجائزة هذا العام. وتتميز المبادرات الثلاث بتنوع أهدافها وأساليبها؛ إذ تركز مبادرة "مَقعد" على رفع الوعي بأهمية سلامة الأطفال داخل المركبات وتشجيع استخدام المقاعد المخصصة لهم، فيما تهدف مبادرة "حكِينا" إلى ابتكار محتوى وتجارب ثقافية تعزز القيم وتبني جيلاً أكثر وعياً وترابطاً أسرياً، بينما تقدم مبادرة "مدّكر" حلولاً تقنية لتعليم القرآن الكريم عبر منصة تفاعلية تربط بين الطلاب والمعلمين المعتمدين على مدار الساعة.
يُذكر أن جائزة الملك خالد صُمّمت كأحد برامج المؤسسة لتعزيز الأداء التنموي ودعم الحلول المستدامة، من خلال تقدير المشاريع الاجتماعية والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص. وعلى مدى أكثر من عقد، احتفت الجائزة بالمتميزين في التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الإداري والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.