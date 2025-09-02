مؤسسة الملك خالد تفتح باب التصويت لشركاء التنمية في جائزة 2025

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرات وصلت إلى المرحلة النهائية بعد اجتيازها التقييم وتحقيقها أعلى الدرجات وفق المعايير المعتمدة، وذلك من بين 492 مبادرة تقدمت للجائزة هذا العام. وتتميز المبادرات الثلاث بتنوع أهدافها وأساليبها؛ إذ تركز مبادرة "مَقعد" على رفع الوعي بأهمية سلامة الأطفال داخل المركبات وتشجيع استخدام المقاعد المخصصة لهم، فيما تهدف مبادرة "حكِينا" إلى ابتكار محتوى وتجارب ثقافية تعزز القيم وتبني جيلاً أكثر وعياً وترابطاً أسرياً، بينما تقدم مبادرة "مدّكر" حلولاً تقنية لتعليم القرآن الكريم عبر منصة تفاعلية تربط بين الطلاب والمعلمين المعتمدين على مدار الساعة.