"الزعاق": اليوم ستكون الشمس في أبعد نقطة لها عن الأرض وتُسمى "الأوج"

وفي التفاصيل، أوضح "الزعاق" أن المسافة بين الشمس والأرض متغيرة باستمرار؛ لأن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي، واليوم الخميس ستكون الشمس في أبعد نقطة عن الأرض. مشيرًا إلى أن البعد أو القرب ليس أساسًا في الحرارة أو البرودة، ولكن أساسها زاوية سقوط شعاع الشمس. ففي الشتاء تكون زاويتها مائلة، وفي الصيف تكون عمودية.