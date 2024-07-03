"الزعاق": اليوم ستكون الشمس في أبعد نقطة لها عن الأرض وتُسمى "الأوج"

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن اليوم الخميس ستكون الشمس في أبعد نقطة لها عن الأرض بما يُسمى بنقطة الأوج.
وفي التفاصيل، أوضح "الزعاق" أن المسافة بين الشمس والأرض متغيرة باستمرار؛ لأن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي، واليوم الخميس ستكون الشمس في أبعد نقطة عن الأرض. مشيرًا إلى أن البعد أو القرب ليس أساسًا في الحرارة أو البرودة، ولكن أساسها زاوية سقوط شعاع الشمس. ففي الشتاء تكون زاويتها مائلة، وفي الصيف تكون عمودية.
وأضاف: الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، وينتج من ذلك الليل والنهار. وتدور الأرض حول الشمس كل 365 تقريبًا، وينتج من ذلك فصول السنة الأربعة.