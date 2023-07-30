رجال تحت الشمس والحر من أجلنا.. "نسيب": كل الشكر للعاملين في كهرباء جدة بقيادة "الشيخ"

يقدم الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، الشكر لكل العاملين في كهرباء جدة، وعلى رأسهم المهندس عادل الشيخ، مدير إدارة كهرباء جدة المكلف، راصدًا كيف يركض هؤلاء العاملون في كل اتجاه تحت الشمس، في درجات حرارة تقترب من الخمسين درجة مئوية بقليل، من أجل المواطنين، ومن أجل أن نستمتع نحن بنسمات التكييف الباردة، بينما هم يتمزَّقون جداً من ويل الحر.
وفي مقاله "كهرباء جدة..." بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "تحت الشمس، ودرجات الحرارة التي وصلت إلى ما قبل الخمسين درجة مئوية بقليل، أتأمَّل طويلاً تلك الوجوه الشابة التي تركض في كل الاتجاهات من أجلنا، ومن أجل أن نستمتع نحن بنسمات التكييف الباردة، بينما هم يتمزَّقون جداً من ويل الحر الذي يُغلِّف الأجواء، ويُحاصرهم وأجسادهم الناحلة، وكل كائن يمشي على الأرض، تحت كل هذه الظروف يناضل رجال الكهرباء في أن تبقى الكهرباء، ويبقى الناس في مدينة جدة يعيشون حياتهم الطبيعية".
ويعلق "نسيب" قائلاً: "صحيح أن هناك بعض المشاكل التي تواجههم!! وهناك بعض الانقطاعات!! وبعض الانطفاءات الخارجة عن إرادتهم!! وهذا أمر طبيعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن الأجمل هو أن تأتيك الحلول العاجلة من سعادة الأخ النبيل المهندس عادل الشيخ، مدير إدارة كهرباء جدة المكلف، هذا الرجل الذي تجده في أي وقت معك، ويبقى معك إلى حين انتهاء المشكلة، وهذه حقيقة تُثلج الصدر وتُفرح الرجال".
ويتوجه "نسيب" إلى موظفي الكهرباء، ويقول: "شكراً من قلوبنا المملوءة بالحب لهذا الرجل وكل العاملين معه في كهرباء جدة، نعم كلهم من أصغر موظف فيهم إلى أكبرهم، شكراً لهم لأنهم يحملون على عاتقهم تعب الصيف اللاهب ونسائمه التي تحرق الجلد، وما تحته، وبالرغم من كل هذا، هم يعملون ليل نهار، وكلهم يحمل نفسه، وكأن التعب يخصه، وكأن البيت بيته والأهل أهله، لهؤلاء الأبطال كلمات الشكر (لا) تكفي، وكل الدعوات والأمنيات لهم بالحياة السعيدة".
وينهي "نسيب" قائلاً: "هنالك رجال ينتجون كل مبررات الحياة السعيدة، ويتعبون وهم يبتسمون للتعب ومرارة البقاء تحت الشمس، لهؤلاء الرجال أقول: دمتم في خير وسعادة".