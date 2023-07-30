رجال تحت الشمس والحر من أجلنا.. "نسيب": كل الشكر للعاملين في كهرباء جدة بقيادة "الشيخ"

وفي مقاله "كهرباء جدة..." بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "تحت الشمس، ودرجات الحرارة التي وصلت إلى ما قبل الخمسين درجة مئوية بقليل، أتأمَّل طويلاً تلك الوجوه الشابة التي تركض في كل الاتجاهات من أجلنا، ومن أجل أن نستمتع نحن بنسمات التكييف الباردة، بينما هم يتمزَّقون جداً من ويل الحر الذي يُغلِّف الأجواء، ويُحاصرهم وأجسادهم الناحلة، وكل كائن يمشي على الأرض، تحت كل هذه الظروف يناضل رجال الكهرباء في أن تبقى الكهرباء، ويبقى الناس في مدينة جدة يعيشون حياتهم الطبيعية".