لسلامتك أثناء الأمطار من نزلات البرد والعدوى.. 9 إرشادات من "صحة مكة"

وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في منصة "إكس"، بأن تجنب الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض يمكن من خلال تجنب أماكن تجمعات المياه وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات وقت اللزوم واستخدام الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات.