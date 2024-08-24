لماذا يصعب إشعال النار في ذُرى السروات؟.. "المسند" يقدم تفسيرًا لظاهرة الارتفاع

قدم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ تفسيرًا عن صعوبة اشتعال النار في الأراضي المرتفعة عن سطح البحر مثل ذُرى السروات.
وأوضح "المسند" أن "الارتفاعات لها تأثير كبير على اشتعال النار بسبب التغيرات في الظروف الجوية التي تحدث مع زيادة الارتفاع عن سطح البحر؛ ومنها انخفاض الأكسجين، فعند الارتفاع عن سطح البحر ينخفض الضغط الجوي ويقلّ تركيز الأكسجين في الهواء، وهو عنصر أساس لعملية الاحتراق، فإن انخفاضه يجعل اشتعال النار أصعب".
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "النار تحتاج إلى كمية كافية من الأكسجين للبدء والاستمرار، وفي الارتفاعات العالية قد يتطلّب الأمر مجهودًا أكبر لإشعال النار أو إبقائها مشتعلة".