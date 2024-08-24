لماذا يصعب إشعال النار في ذُرى السروات؟.. "المسند" يقدم تفسيرًا لظاهرة الارتفاع

وأوضح "المسند" أن "الارتفاعات لها تأثير كبير على اشتعال النار بسبب التغيرات في الظروف الجوية التي تحدث مع زيادة الارتفاع عن سطح البحر؛ ومنها انخفاض الأكسجين، فعند الارتفاع عن سطح البحر ينخفض الضغط الجوي ويقلّ تركيز الأكسجين في الهواء، وهو عنصر أساس لعملية الاحتراق، فإن انخفاضه يجعل اشتعال النار أصعب".