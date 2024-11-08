بعد اعتبارها مخالفة بلدية.. "الضبعان": الاستثمار في المظلات خيرٌ من إزالتها

أكّد الكاتب منصور الضبعان؛ في مقالته في صحيفة "الوطن"، أن وضع رسوم سنوية مناسبة لمظلات السيارات التي تُوضع وفق معايير ومقاييس تفرضها الوزارة، حيث لا تحدث ضرراً للمارّة، والأملاك العامة، ولا تحدث تشوّهاً بصرياً، أفضل بكثير من الإزالة التي لم تخدم أحداً.
وعلّق "الضبعان"؛ على ما بيّنته وزارة البلديات والإسكان من أن وجود مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعد من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، وأن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعد تعدياً على خطوط التنظيم، وانتهاكاً لحق الطريق، إضافة إلى خطورته في أثناء الظروف المناخية الصعبة، حيث طلبت الوزارة من المواطنين بعد انتهاء المهلة إزالة المظلات دون قيد أو شرط، أو حتى نقاش.
وقال: نحن بلد مناخه قاري، تصل حرارة الصيف فيه إلى معدلات مخيفة، وضارّة؛ لذا نلمس من أغلب قرارات الدولة كل ما من شأنه الحفاظ على المواطن، والمقيم، وأملاكهما، وصحتهما، ويجدر بوزارة البلديات والإسكان أخذ هذا الواقع المعاش في الحسبان، ولها الحق بفرض معاييرها وشروطها.
وأضاف: الصيف في السعودية يمتد لـ 93 يوماً بدرجات حرارة تلامس الخمسين درجة مئوية، وتتجاوزها في بعض الأحيان، بالمناطق الوسطى، والشمالية، والشرقية، والغربية، بينما ينعم الجزء الجنوبي الغربي من البلاد بمناخٍ رائعٍ؛ ولله الحمد.
ولفت إلى أنه في السنوات القليلة الماضية بلغت درجات الحرارة في السعودية 50 درجة مئوية في محافظات ومدن سعودية عِدّة؛ منها مدن المنطقة الوسطى، بينما سجّلت الأحساء 51 درجة مئوية، والدمام 50 درجة مئوية، وبالتالي فإن الحاجة إلى مظلات سيارات «نظامية» أصبحت مُلحة وضرورية.