بعد اعتبارها مخالفة بلدية.. "الضبعان": الاستثمار في المظلات خيرٌ من إزالتها

وعلّق "الضبعان"؛ على ما بيّنته وزارة البلديات والإسكان من أن وجود مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعد من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، وأن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعد تعدياً على خطوط التنظيم، وانتهاكاً لحق الطريق، إضافة إلى خطورته في أثناء الظروف المناخية الصعبة، حيث طلبت الوزارة من المواطنين بعد انتهاء المهلة إزالة المظلات دون قيد أو شرط، أو حتى نقاش.